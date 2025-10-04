''Beyaz altın''da hasat zamanı!

Pamuk hakkında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise ürünün stratejik önemine dikkat çekti. Bilgin, "Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hasada hazır bir pamuk tarlasındayız. Pamuk, dünya nüfusunun hızla artışıyla birlikte üretimine daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün haline gelmiştir. Dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ABD, Çin, Hindistan, Pakistan ve Brezilya gibi ülkeler karşılıyor, Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Pamuk, Ege ve Güney kıyılarında olduğu gibi özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli alüvyal topraklarında yetişir. Aslen Hindistan kökenli olan bu bitki, doğal lifleri sayesinde giyim sektörü açısından stratejik öneme sahiptir. Dünya piyasasında fiyat açısından değerlendirdiğimizde, pamukta fiyat toprak mahsulleri ofisi tarafından belirlenmez. Çünkü bu ürünün fiyatını dünya piyasası ve dolar kuru belirler. Bunu petrol gibi düşünebilirsiniz, dolar yükseldiğinde pamuk fiyatı da yükselir. Bu nedenle pamuk, Türkiye'nin ihracat açısından en stratejik ürünlerinden biri olmuştur. Arkamızda gördüğünüz pamuk tarlası yaklaşık Eylül ayından itibaren hasat edilecek. İnşallah çiftçilerimiz güzel bir verim elde eder.Hasat edilen pamuk, çırçır fabrikalarına oradan da çeşitli aşamalardan geçerek şuan üzerimizde gördüğümüz kıyafetlere dönüşecek" şeklinde konuştu.