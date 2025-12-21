Beyaz cennet kapılarını açtı; ilk hafta sonunda tıklım tıklım doldu

Ankara’dan arkadaşları ile geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Çağan Erşen (20), “Erciyes’e geçen sene de gelmiştim. Bu sene de geldim. Her şey çok güzel. 2 gün kayak yaptık. Kaymaya da devam ediyoruz. Erciyes sezonu açarak iyi yaptı. Kaymayı çok özlemiştik. Şimdi yine geldik. Önümüzdeki ay bir daha geleceğiz. Burada ortam, insanlar güzel. Eğeleniyoruz. İlk gün Hacılar kapıda kaydım biraz buzluydu şimdi de Tekir’de kaydım. Arkadaşlarımla geldim. 4-5 kişi beraber geldik. Zaten hep birlikte gelmeyi planlıyorduk. Arkadaşlara kaymayı öğretiyoruz. Çabalıyoruz. Eğlenmek istiyoruz. Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Ankara sıkıcı. Ankara’dakiler de buraya gelsin. Herkese burayı öneriyorum. Gelin burada kayın. Güzel bir hobi, aktivite, eğlenin, spor yapın” ifadelerini kullandı.