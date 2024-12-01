Beyaz cennette ekonomik tatilin yeni adresi belli oldu

“Buraya gelenler kendini evinde gibi hissediyor”

Doğayla iç içe olan bungalov evlerin misafirlerine huzurlu bir ortam sunması buraya olan ilgiyi arttırdığını söyleyen İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, “Burada biz 47 adet bungalov işletiyoruz 2, 4 ve 6 kişilik bungalovlarımız var. Dönemler arası tabi fiyatlar değişiklik gösteriyor biz aslında yılın 12 ayı hizmet veren bir işletmeyiz. Kış dönemi yaz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere her dönem açığız. Buranın tercih edilme sebebi izole bir yer olması insanların daha kafa dinleyeceği, sakin kalabalıktan uzak bir yer olması ve kendilerine ait alan olması insanların bizim buradaki işletmemizi tercih etme sebebi diyebilirim. Buraya gelenler kendini evinde gibi hissediyorlar, tabi bunun Uludağ'da olması bu kar kalınlığının böylede bir kış mevsiminin olması ve doğa alanın olması insanları mutlu hissettiriyor. Aileleri çocukları ile sıcak bir ortamda tatil yapmış oluyorlar. Evlerimiz kombi doğalgaz ile çalışıyor ve evlerimizdeki elektrikli şöminelerimiz ile ısınmalarını sağlıyorlar” şeklinde konuştu.