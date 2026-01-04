Beyaz gelinliğini giyen Uzungöl'de masalsı görüntüler

‘KIŞIN DAHA GÜZEL’

Uzungöl’e gezmeye gelen Resul Numanoğlu, “Ortam çok güzel. Aşağıda kar yok yukarılarda çok kar var. Ailemle geldim her yer çok güzel. Yazın daha kalabalık oluyor kışın sakin olduğu için daha da güzel oluyor” diye konuştu.