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Beyaz kıta Antarktika yeşillenmeye başladı

Yeryüzünün en soğuk noktası Antarktika'da artan sıcaklıklar nedeniyle bitki örtüsü değişmeye başladı.

Kaynak: DHA
Beyaz kıta Antarktika yeşillenmeye başladı - Resim: 1

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların artması, yeryüzünün en soğuk bölgesi Antarktika'yı da etkiledi. İklim krizinin izlerinin görülüğü bölgeler arasında bulunan Antarktika’da bitki örtüsü hızla değişiyor.

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Beyaz kıta Antarktika yeşillenmeye başladı - Resim: 2

İngiliz bilim insanlarının ‘Nature Geoscience’ dergisinde yayınlanan çalışmasında, uydu görüntülerinin analizi, kıtadaki bitki örtüsünün son kırk yılda büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor.

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Beyaz kıta Antarktika yeşillenmeye başladı - Resim: 3

 1986’da Antarktika Yarımadası’nın bitki örtüsü bir kilometrekareden daha az alanı kaplarken, 2021’de ise bu alan 12 kilometrekareye kadar çıkıyor. 

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Beyaz kıta Antarktika yeşillenmeye başladı - Resim: 4

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Antarktika’daki yeşillenmenin devam edeceğini tahmin ediyor.

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