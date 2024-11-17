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Bilgisayar oyunu değil gerçek: F-4E Phantom uçakları nefes kesti

Eskişehir'de ''F-4E Phantom'' savaş uçaklarının eğitim uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: AA
Bilgisayar oyunu değil gerçek: F-4E Phantom uçakları nefes kesti - Resim: 1

 "F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu havadan fotoğraflandı.

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Bilgisayar oyunu değil gerçek: F-4E Phantom uçakları nefes kesti - Resim: 2

Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.

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Bilgisayar oyunu değil gerçek: F-4E Phantom uçakları nefes kesti - Resim: 3

Üçlü kol uçuşu yapan "F-4E Phantom" uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti.

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Bilgisayar oyunu değil gerçek: F-4E Phantom uçakları nefes kesti - Resim: 4

Etkinliğe çok sayıda yerli ve Japonya, ABD, Hollanda, Güney Kore’den çok sayıda yabancı havacılık fotoğrafçısı yoğun ilgi gösterdi.

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