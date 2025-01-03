Bilim dünyası mavi gözlülerin atasını buldu
Bilim insanları, tüm mavi gözlü insanların 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış tek bir atadan geldiğini ortaya koydu.
Kopenhag Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmada mavi gözlerin nadirliğinin dünyanın yalnızca yüzde 8-10’unun bu genetik mirası taşımasından kaynaklandığı belirlendi.
Genetik bir mutasyon, kahverengi pigment üretimini durdurup mavi gözlerin oluşumuna yol açtı. Tüm mavi gözlüler, bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 6.000 ila 10.000 yıl önce Avrupa'da yaşamış tek bir insandan geliyor.
Aslında, tüm insanların gözleri kahverengiydi. Ancak OCA2 adı verilen bir genin HERC2 adlı bir gen tarafından etkilenmesi sonucu kahverengi pigment üretimi durdu. Bu durum, mavi gözlerin oluşumuna yol açtı. HERC2 genindeki bu mutasyon, tüm mavi gözlülerde aynı bulunuyor.
Araştırmalar, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8 ila 10’unun mavi gözlü olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklukta mavi olan gözler, kahverengi pigmentin gelişimini tamamlamasıyla zamanla kahverengiye dönüşebiliyor. Bu durum, genetik mutasyonun etki derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.