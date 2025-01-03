Bilim dünyası mavi gözlülerin atasını buldu

Aslında, tüm insanların gözleri kahverengiydi. Ancak OCA2 adı verilen bir genin HERC2 adlı bir gen tarafından etkilenmesi sonucu kahverengi pigment üretimi durdu. Bu durum, mavi gözlerin oluşumuna yol açtı. HERC2 genindeki bu mutasyon, tüm mavi gözlülerde aynı bulunuyor.