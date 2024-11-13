Bilim insanlarından dikkat çeken tespit: Erkek nesli tükeniyor
Bilim insanları, Y kromozomlarının bozulmaya başlaması nedeniyle erkek türünün yok olabileceğini ileri sürdü.
İnsanlar ve memelilerin cinsiyeti, vücutta DNA ve proteinleri içeren iplik benzeri yapılar olan X ve Y kromozomları tarafından belirlenir.
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Erkeklerde X ve Y kromozomları bulunurken, kadınlarda iki X kromozomu bulunur. Y kromozomu çok küçüktür ve içinde sadece 45 gen bulunur ve erkeği erkek yapan sadece bir gendir.
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Endişe verici bir şekilde, uzmanlar artık Y kromozomunun azaldığını ve bunun da 'erkeksiz bir gelecek' anlamına gelebileceğini öne sürüyor.
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Zira Y'nin eskiden X'e çok benzediği ve yaklaşık 900 gene sahip olduğu, şimdi ise bu gen sayısının azalmaya başladığı belirtiliyor.
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