Bilim insanlarından ''Kıyamet Buzulu'' uyarısı: Büyük felaket kapımızda

THEAITES BUZULU'NDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Bilim insanlarına göre Thwaites Buzulu, 80 yılı aşkın süredir geri çekiliyor ve bu süreç son 30 yılda hız kazandı. ITGC'nin bilim koordinatörü ve İngiliz Antarktik Araştırması'nda görevli deniz jeofizikçisi Rob Larter, "Thwaites'in daha da hızlı bir şekilde geri çekilmesi bekleniyor" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Buzulun çökmesi durumunda, Bangladeş ve Pasifik Adaları gibi düşük rakımlı bölgeler ile New York ve Londra gibi büyük şehirler yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıya kalacak.