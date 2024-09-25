Bilim insanlarından ''Kıyamet Buzulu'' uyarısı: Büyük felaket kapımızda
Antarktika'da hızla eriyen buzullar dünya genelinde kıyı bölgeleri için tehdit oluşturuyor. Bilim insanları, buz kütlelerinin erimesiyle deniz seviyelerinin yükseleceğini belirtiyor.
Antarktika'nın Batı bölgesinde yer alan ve "Kıyamet Buzulu" olarak bilinen Thwaites Buzulu, bilim dünyasının dikkatini çeken en büyük tehditlerden biri haline geldi.
ABD ve İngiltere'nin ortak araştırma girişimi olan Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği (ITGC), 2018 yılından bu yana bu büyük buzulun erime hızını ve gelecekte yaratacağı etkileri yakından izliyor.
Son bulgular, buzulun hızla geri çekildiğini ve küresel deniz seviyelerini ciddi oranda artırabilecek bir çöküşün olası olduğunu gösteriyor.
THEAITES BUZULU'NDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
Bilim insanlarına göre Thwaites Buzulu, 80 yılı aşkın süredir geri çekiliyor ve bu süreç son 30 yılda hız kazandı. ITGC'nin bilim koordinatörü ve İngiliz Antarktik Araştırması'nda görevli deniz jeofizikçisi Rob Larter, "Thwaites'in daha da hızlı bir şekilde geri çekilmesi bekleniyor" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Buzulun çökmesi durumunda, Bangladeş ve Pasifik Adaları gibi düşük rakımlı bölgeler ile New York ve Londra gibi büyük şehirler yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıya kalacak.