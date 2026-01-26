Bingöl semalarında sıra dışı görüntü: Yalancı güneş ortaya çıktı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, ''yalancı güneş'' ortaya çıktı. Havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan atmosfer olayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Karlıova’ya bağlı Sakaören köyü mevkisinde, sabah saatlerinde havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen atmosfer olayı görüldü.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ferhat Olgun, "Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım" dedi. (DHA)
