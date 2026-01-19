Bingöl'de kar esareti: Gece başladı, tüm köy yolları kapandı!
Bingöl'de dün geceden beri aralıksız devam eden kar yağışı hayatı felç etti. İl genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün gece başlayıp, aralıksız süren kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla, kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü.
Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi. Vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karları temizlemek için çaba harcadı.
Kar yağışının etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızla ilerlerken, yayalar yürümekte güçlük çekti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, kent genelinde açık köy yolu bulunmadığı belirtildi.