Binlerce yıllık piramitlerde büyük keşif: Sadece firavun mezarı değilmiş

Yıllardır piramidi inceleyen emekli havacılık mühendisi Christopher Dunn, bu araştırmaların, yapının inşasında daha büyük bir amacın olduğunu gösterdiğini belirtti. Nisan 2024'te Joe Rogan'ın programında konuşan Dunn, Kuzey Şaftı'nın mikrodalga ve elektromanyetik enerjiyi iletmek için kullanılan bir yapı gibi göründüğünü ifade etti.

Dunn, piramidin pratik bir işlevi olmayan parçalarının bulunmadığını ve Mısırlıların çok ileri bir seviyede bilgiye sahip olabileceğini öne sürdü.