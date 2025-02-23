Binlerce yıllık piramitlerde büyük keşif: Sadece firavun mezarı değilmiş
Tarihin en gizemli yapılarından biri olan Mısır'daki Giza Piramidi'nde yapılan yeni araştırmalar, tarihi yapının enerji santrali işlevi gördüğünü ortaya koydu.
Giza Piramidi'nde gerçekleştirilen son keşif, bu antik yapının sadece bir firavun mezarı değil, aynı zamanda dev bir enerji santrali işlevi gördüğünü ortaya koyarak bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.
NTV'de yer alan habere göre, yapılan çalışmalarda, piramidin Kral ve Kraliçe odalarında ve yapının altındaki tamamlanmamış odada enerji birikimi gözlemlendi. Araştırmacılar, piramidin elektromanyetik dalgaları yakalamak üzere tasarlanmış büyük bir rezonatör olabileceği sonucuna vardı.
Yıllardır piramidi inceleyen emekli havacılık mühendisi Christopher Dunn, bu araştırmaların, yapının inşasında daha büyük bir amacın olduğunu gösterdiğini belirtti. Nisan 2024'te Joe Rogan'ın programında konuşan Dunn, Kuzey Şaftı'nın mikrodalga ve elektromanyetik enerjiyi iletmek için kullanılan bir yapı gibi göründüğünü ifade etti.
Dunn, piramidin pratik bir işlevi olmayan parçalarının bulunmadığını ve Mısırlıların çok ileri bir seviyede bilgiye sahip olabileceğini öne sürdü.
2018 yılında Rusya'daki ITMO Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, piramidin radyo frekanslarıyla ilişkilendirilen dalga boylarına verdiği tepkiyi incelemişti.