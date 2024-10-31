Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı sahasında Spil Dağı'nın eteklerinde yer alan Türkiye'nin doğal göletleri arasında bulunan ancak kuruyup bir ovaya dönüşen Sülüklü Göl şimdilerde taşıma suyla eski haline kavuşturulmaya çalışılıyor.
Kaynak: İHA
Manisa'da Kuruyan Marmara Gölünün ardından Spil Dağı eteklerindeki Sülüklü Göl de kurudu.
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Marmara Gölü'nün kurumasının ardından göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen Sülüklü Gölü kurtarmak ve yaban hayatına destek vermek üzere Milli Park Müdürlüğü orman işletme ve belediyelere çağrıda bulunarak destek istedi.
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Çağrıya ilk cevap ise Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden geldi. Arazözler ve su tankerleriyle taşınan sular kuruyan göle bırakıldı.
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Spil Dağı Milli Park Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi, sıcak havalar ve kuraklığın da etkisiyle Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde Spil Dağı eteklerinde yer alan Sülüklü Göl'ün kurulduğunu söyledi.
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