Bir ilimiz kavruluyor! 2 gündür sıcaklık rekoru kırılıyor

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası Zonguldak’ta yoğun olarak hissedildi. Önceki gün ve dün, Türkiye’nin en sıcak yeri Zonguldak’ın Devrek ilçesi oldu. Devrek’te hava sıcaklığı 12 Mart’ta 31,4, dün ise 32 derece ölçüldü.