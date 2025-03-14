Bir ilimiz kavruluyor! 2 gündür sıcaklık rekoru kırılıyor
Zonguldak'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor. Dün, hava sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü kent, Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. Önceki gün Devrek ilçesinde hava sıcaklığı 31,4 derece ölçülmüştü.
Kaynak: DHA
Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası Zonguldak’ta yoğun olarak hissedildi. Önceki gün ve dün, Türkiye’nin en sıcak yeri Zonguldak’ın Devrek ilçesi oldu. Devrek’te hava sıcaklığı 12 Mart’ta 31,4, dün ise 32 derece ölçüldü.
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Bugün de kentte sıcak hava etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sahillerde sıcak havanın keyfini çıkardı.
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Kimisi kısa kollu elbise giyerken kimisi de ince kıyafetler tercih etti.
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Kentte sıcaklıklar zaman zaman 30 dereceye yaklaşırken, gölgelerde 20 derecelere kadar geriledi.
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