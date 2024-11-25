  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü

Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü

Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Kentte 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı. Kangal ilçesinde ise 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü. 

Kaynak: DHA
Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü - Resim: 1

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otlaması için araziye götürülen Kaan ve Sönmez Ö.'ye ait 300 hayvandan oluşan sürü, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı.

1 / 4
Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü - Resim: 2

Arazide kar ve tipiye yakalanan ve saatlerce soğuk altında kalan aralarında koyun, keçi, eşek ve köpeğin de olduğu 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü. 

2 / 4
Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü - Resim: 3

Köyden birkaç kişinin yardıma gittiği sürü sahipleri, bazıları ölmek üzere olan bazı hayvanlarını da kesti. 

3 / 4
Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü - Resim: 4

Köylülerin yardımıyla kalan hayvanlar köye ulaştırıldı. Soğuktan etkilenen Kaan ve Sönmez Ö. kardeşler, Kangal Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)

4 / 4