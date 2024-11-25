Bir ilimiz resmen dondu: 100'den fazla hayvan soğuktan öldü
Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Kentte 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı. Kangal ilçesinde ise 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü.
Kaynak: DHA
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otlaması için araziye götürülen Kaan ve Sönmez Ö.'ye ait 300 hayvandan oluşan sürü, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı.
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Arazide kar ve tipiye yakalanan ve saatlerce soğuk altında kalan aralarında koyun, keçi, eşek ve köpeğin de olduğu 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü.
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Köyden birkaç kişinin yardıma gittiği sürü sahipleri, bazıları ölmek üzere olan bazı hayvanlarını da kesti.
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Köylülerin yardımıyla kalan hayvanlar köye ulaştırıldı. Soğuktan etkilenen Kaan ve Sönmez Ö. kardeşler, Kangal Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)
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