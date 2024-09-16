  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bir ilimizde daha dev obruk paniği

Bir ilimizde daha dev obruk paniği

Genellikle Konya'da ortaya çıkan dev obrukların bir benzeri bu sefer de Afyonkarahisar’da ortaya çıktı. Yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle endişelenen vatandaşlar, özellikle hayvanların obruğun içerisine düşmemesi için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA
Bir ilimizde daha dev obruk paniği - Resim: 1

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu.

1 / 8
Bir ilimizde daha dev obruk paniği - Resim: 2

Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları endişelendirdi.

2 / 8
Bir ilimizde daha dev obruk paniği - Resim: 3

Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.

3 / 8
Bir ilimizde daha dev obruk paniği - Resim: 4

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili önlem alınmasını istedi.

4 / 8