Bir ilimizde daha dev obruk paniği
Genellikle Konya'da ortaya çıkan dev obrukların bir benzeri bu sefer de Afyonkarahisar’da ortaya çıktı. Yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle endişelenen vatandaşlar, özellikle hayvanların obruğun içerisine düşmemesi için önlem alınmasını istedi.
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu.
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Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları endişelendirdi.
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Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.
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Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili önlem alınmasını istedi.
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