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Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti

Bartın'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin kıyı kesiminin rengini değiştirdi.

Kaynak: DHA
Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti - Resim: 1

Batı Karadeniz'de geçen pazar ve pazartesi günleri etkili olan yağmur sonrası Bartın’da 10 saatte metrekareye 250 kilogramın üzerinde yağış düştü. 

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Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti - Resim: 2

Bartın’ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. 

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Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti - Resim: 3

Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı. (DHA)

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Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti - Resim: 4
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