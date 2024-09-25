Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti
Bartın'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin kıyı kesiminin rengini değiştirdi.
Kaynak: DHA
Batı Karadeniz'de geçen pazar ve pazartesi günleri etkili olan yağmur sonrası Bartın’da 10 saatte metrekareye 250 kilogramın üzerinde yağış düştü.
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Bartın’ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü.
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Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı. (DHA)
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