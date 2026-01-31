Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!

Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Erdemi ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi.