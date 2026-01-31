Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Mersin'de yaşanan sel afetinin ardından coşan derelerin aktığı Akdeniz'de deniz yüzeyi kahverengiye büründü, sahiller ise odun doldu.
Mersin merkez ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi.
Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Erdemi ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi.
Selin yaralarının sarılması için Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma yaparak selin yaralarını sarmaya çalıştı. Sel nedeniyle 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenirken 2 küçükbaş hayvan telef oldu, mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.
Selin yanı sıra yağışlarla birlikte Mersin genelindeki bir çok derede denizle buluştu.