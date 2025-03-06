Bir kalfa işsiz kalmamak için üretmişti... 92 yıldır sadece Ramazan'da satılıyor...

Dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçen, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satan Şeref Seymen, "92 yıl önce başlayan iftariyelikler günümüze kadar geldi. Böylelikle çocukları oruca teşvik etmiş oluyoruz. Çocukların dikkatini ürettiğimiz tabanca, telefon ve tepsi gibi şekillerdeki iftariyelikler çekiyor. Çocuklardan yoğun ilgi var. Satışlarımız iyi durumda" diye konuştu. (DHA)