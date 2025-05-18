Bir millet bahçesi daha kapılarını açtı: ''Piknik sepetini kapan gelsin''

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu.