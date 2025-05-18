Bir millet bahçesi daha kapılarını açtı: ''Piknik sepetini kapan gelsin''
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların hizmetine açıldı. Bakan Kurum, millet bahçesinin görüntülerini paylaşarak, ''Piknik sepetini kapan gelsin'' dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu.
188 bin 203 metrekarelik proje alanına sahip millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu, 135 araçlık otopark gibi olanaklar bulunuyor.
3 farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaştı.