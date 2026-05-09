Bir mucize heimlich kurtuluşu daha.. Minik kızı jandarma hayata döndürdü!

O sırada şubede bulunan bir jandarma personeli, durumu fark eder etmez yerinden fırladı. Panik halindeki annenin kucağından çocuğu hızlıca alan jandarma, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulamaya başladı. Profesyonel eğitimini sahaya yansıtan asker, yaklaşık 20-30 saniye süren soğukkanlı müdahalenin ardından şekerin çıkmasını sağladı. Küçük kızın yeniden nefes almaya başlamasıyla şubedeki gergin bekleyiş yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük çocuğun ailesi ve çevredeki vatandaşlar, jandarma personeline sarılarak teşekkür etti. "Jandarma her yerde" dedirten bu olay, ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.