Bir mucize heimlich kurtuluşu daha.. Minik kızı jandarma hayata döndürdü!
Elazığ’da bir PTT şubesinde korku dolu anlar yaşandı. Annesinin kucağındayken boğazına şeker kaçan 3-4 yaşlarındaki küçük çocuk, nefessiz kalarak çırpınmaya başladı. O sırada şubede bulunan kahraman jandarma personeli heimlich manevrası ile minik kızın yeniden nefes almasını sağladı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma personelinin hızlı ve profesyonel müdahalesi, olası bir faciayı önledi. PTT şubesinde annesinin kucağında nefessiz kalan küçük kız, kahraman askerin ellerinde hayata döndü. Olay, Karakoçan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte şubede bulunan yaklaşık 3-4 yaşlarındaki kız çocuğunun boğazına bir anda yediği şeker kaçtı. Şekerin nefes borusunu tıkamasıyla bir anda morarmaya ve annesinin kucağında çırpınmaya başlayan küçük çocuğu gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
O sırada şubede bulunan bir jandarma personeli, durumu fark eder etmez yerinden fırladı. Panik halindeki annenin kucağından çocuğu hızlıca alan jandarma, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulamaya başladı. Profesyonel eğitimini sahaya yansıtan asker, yaklaşık 20-30 saniye süren soğukkanlı müdahalenin ardından şekerin çıkmasını sağladı. Küçük kızın yeniden nefes almaya başlamasıyla şubedeki gergin bekleyiş yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük çocuğun ailesi ve çevredeki vatandaşlar, jandarma personeline sarılarak teşekkür etti. "Jandarma her yerde" dedirten bu olay, ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.