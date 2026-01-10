  1. Anasayfa
  4. Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte araçlar kara gömülürken, 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: DHA
Kentte gece saatlerinde aralıklarla kar yağdı. Yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 71, Başkale’de 88, Çatak’ta 106, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. 

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Kar yağışının yoğun olduğu Başkale ilçesinde de araçlar kara gömüldü. Kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)

