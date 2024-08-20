Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların olmadığı şehirlerimizde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerindeki seyrine devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
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Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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