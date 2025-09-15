  1. Anasayfa
  4. Bir tarafta yağışlar diğer tarafta yaz havası... Yeni haftanın hava durumu açıklandı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmese de 5 ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacağı belirtildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. 

Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

