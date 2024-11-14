Bir tarafta yaz, diğer tarafta kış... Bu fotoğraflar aynı ilimizde çekildi
Türkiye'nin pek çok bölgesinde vatandaşlar sonbaharda buz gibi soğuk havayla günlerini geçirirken turizm denince akla gelen ilk bölgemiz olan Akdeniz'den gelen fotoğraflar görenleri şaşırttı. Çünkü Antalyalılar bir tarafta yazı diğer tarafta ise kışı yaşıyor...
Kaynak: DHA
Mersin’in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, bahar havasının yaşandığı kıyı şeridinde tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.
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Türkiye'nin tarım ve turizm merkezlerinden Mersin'de iki mevsim birden yaşanıyor.
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Toros Dağları’nda soğuk hava ve kar, hayatı olumsuz etkilerken, sahil kesimlerinde ise hava sıcaklığı 24 derecelerde seyrediyor.
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Öğrencilerin ara tatili nedeniyle turizmde hareketliliğin yaşandığı Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi bölgesinde tatilciler, deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.
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