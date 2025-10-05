Bir tarihin değiştiği yarımadada Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı açıldı

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dalış turizmi, yalnızca su altının büyüsüne tanıklık etmek değil; aynı zamanda tarihimizin izlerini derinliklerde yeniden keşfetmektir.

Suların altında yatan batık gemiler, kahramanlık destanlarımızın sessiz şahitleridir.

Birinci Dünya Savaşı’nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri bugün Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor.

Çanakkale’nin mavi derinliklerinde, Gelibolu’nun şanlı destanına tanıklık ediyoruz.

Bir yandan su altı dünyasının benzersiz güzelliklerine dalıyor, diğer yandan tarihimizin izlerini, kültürümüzün köklü mirasını keşfediyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda dalış turizmini; doğamızın eşsiz zenginlikleri ve kahramanlıkla yoğrulmuş tarihimizle buluşturmaya kararlıyız."