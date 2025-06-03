  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen yaz sonunda geliyor! Şimdiden uyarıyoruz: Çok sıcak olacak!

Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Yağışlar Türkiye'yi tamamen terk edecek ve hava sıcaklıkları hızla artacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

1 / 9
Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde bugün ve yarın önemli bir değişiklik beklenmese de Kurban Bayramı itibariyle hava sıcaklıkları artacak.

2 / 9
Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak - Resim: 3

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili boyunca ise Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yer yer 30 dereceleri aşması bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

3 / 9
Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak - Resim: 4

4 - 10 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

4 / 9