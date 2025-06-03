Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.