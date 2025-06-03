Bir türlü gelmek bilmeyen yaz fena geliyor... Bayramda çok sıcak olacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Yağışlar Türkiye'yi tamamen terk edecek ve hava sıcaklıkları hızla artacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde bugün ve yarın önemli bir değişiklik beklenmese de Kurban Bayramı itibariyle hava sıcaklıkları artacak.
6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili boyunca ise Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yer yer 30 dereceleri aşması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
4 - 10 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları