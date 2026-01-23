  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri

Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalelri altında seyrine devam ederken, hava sıcaklıkarı Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülkemiz genelinde az da olsa artmaya devam ediyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri ve hafta sonunun hava durumu raporu...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

1 / 14
Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri - Resim: 2

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. 

2 / 14
Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri - Resim: 3

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 / 14
Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri - Resim: 4

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor

4 / 14