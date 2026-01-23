Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalelri altında seyrine devam ederken, hava sıcaklıkarı Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülkemiz genelinde az da olsa artmaya devam ediyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri ve hafta sonunun hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor