Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.