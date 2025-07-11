Bir yanda sağanak diğer yanda kavurucu sıcaklar; hafta sonu planı yapanlar dikkat...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlere göre Karadeniz bölgesinin doğu kesiminde yer alan illerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmurlar beklenirken, diğer illerimiz sıcaktan kavrulmaya devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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12 - 18 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...
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12 Temmuz Cumartesi günü hava durumu tahmin haritası
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