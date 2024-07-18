Bir yandan çöl sıcaklarına, diğer yanda boğucu neme devam
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Boğucu nem de etkisini arttırıyor. Ancak bazı illerimizde ise sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.