Bir zamanlar askeri kışlaydı... Türkiye'nin dev kütüphanesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Rami Kütüphanesi, 18'inci yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası'nın aslına uygun şekilde yenilenmesiyle hayata geçirildi. Yüksek hacimli, büyük ve tek katlı bir yapı olan bu tarihi askeri kışla, mimar Han Tümertekin danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla çağdaş bir bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü. Yapının orijinal mekansal nitelikleri korunurken, yeni işlevsel ihtiyaçlara uygun çözümlerle zenginleştirildi. Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma hedefiyle yürütülen proje, yalnızca mimari değil; aynı zamanda kültürel sürdürülebilirlik açısından da öncü bir örnek olarak öne çıkıyor. Rami Kütüphanesi, mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ağa Han Mimarlık Ödülü tarafından bu yönleriyle uluslararası ölçekte takdir edildi. Merhum Prens Karim Aga Khan tarafından 1977 yılında kurulan Ağa Han Mimarlık Ödülü; mimarlık, planlama, tarihi koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında Müslüman toplumların fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor. 3 yılda bir verilen bu ödül, yalnızca teknik mükemmelliği değil, yerel kaynakların etkin kullanımı, topluluklarla kurulan bağ ve kültürel bağlamı gözeten yaklaşımları da ödüllendiriyor. 48 yılda toplam 128 projeye verilen bu ödül için bugüne kadar yaklaşık 10 bin proje belgelenmiş durumda. Bu yılki ödül süreci kapsamında kısa listeye giren 19 proje, bağımsız uzmanlardan oluşan jüri tarafından titizlikle incelenerek belirlendi. Jüri üyeleri arasında mimarlar, koruma uzmanları, planlamacılar ve yapı mühendisleri yer alıyor. Nihai ödül sahipleri ise bu yaz yapılacak son değerlendirme toplantısında açıklanacak.