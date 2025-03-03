Bir zamanlar her evin ''olmazsa olmazı'ydı, şimdi antika oldu

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eskiden kullanılan bir çok ürün nostalji olarak tozlu raflarda yerini alıyor. Kasetçalar, el değirmeni, el yapımı duvar saatleri gibi eskiden her evin vazgeçilmezi olan gaz lambaları ve gemici fenerleri de şimdilerde nostalji ürünü olarak tozlu raflarda meraklısını bekliyor.