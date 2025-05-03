Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor; havalar bir anda ısınacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre yağışlı hava adım adım Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hızla artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde haftasonu boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ancak gelecek hafta itibariyle hava sıcaklıkları artmaya başlıyor...
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
3-9 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları