Birkaç hafta önce kuruyan kuş cennetinde şaşırtan manzara
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayının ilk haftasında tamamen kurumuştu. Alanın yeniden suyla dolması görenleri şaşkına çevirdi. Suyun denizden gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA
Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayını ilk haftasında tamamen kurudu.
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Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan alan, yağışların yetersizliği ve çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle bu yıl tamamen susuz kaldı.
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Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok tür, alandan uzaklaşmak zorunda kaldı.
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Akdeniz’e yaklaşık 300 metre mesafedeki bölge son iki gündür su tutmaya başladı. Tekrar su dolan alanda da göçmen kuşları mola vermeye başladı.
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