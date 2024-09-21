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Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı

Sosyal medyada bisiklet sürerek içerik üreten Tugay Çerezci, bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptığı video milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Kaynak: İHA
Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı - Resim: 1

Sosyal medyada “soulofguts” ismi ile ünlenen Tugay Çerezci, bisiklet üzerinde yemek yaparken çektiği videolarla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ellerini kullanmayarak bisiklet süren Çerezci, bisikletini sürdüğü esnada kahve demleyerek o anları kaydetti. 

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Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı - Resim: 2

Videonun altına gelen yorumlarla içeriğin sevildiğini fark etmesinin ardından bisiklet sürerken hazır makarna yaparak bir video daha paylaştı. 

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Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı - Resim: 3

Gelen yorumlarda sucuklu yumurta yapmasını isteyen takipçilerinin olduğunu söyleyen genç sporcu bu kez de bisiklet üzerinde sucuklu yumurta yaparak milyonlarca izlenmeye ulaştı. 

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Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı - Resim: 4

Çektiği her videoda çıtayı daha da yukarı çıkaracağını söyleyen Çerezci, ileride birçok farklı yemek yapmayı deneyeceğini ifade etti.

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