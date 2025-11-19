Bisikletle dünya turuna çıkan 5 kişilik aile, İzmir'e ulaştı: 3.700 km sürüp 11 ülke geçtiler
Fransa'dan dünya turu için yola çıkan 5 kişilik Ravanas ailesi, 11 ülke ve 24 şehir geçerek 3 bin 700 kilometre pedal çevirip İzmir’e ulaştı.
Kaynak: DHA
Fransa’da yaşayan makine mühendisi François Ravanas, ilkokul öğretmeni eşi Maud Ravanas (46) ve çocukları Coiombine (14), Brune (12) ile Eloi Ravanas (10), bisikletle dünya turuna çıktı.
'Gülümse ve bisiklet sür' sloganıyla 3 ay önce yola çıkan aile, bugüne kadar 11 ülkede 24 şehir gezdi ve 3 bin 700 kilometreden fazla pedal çevirdi.
Konaklamalarını kamp kurarak sürdüren aile, Türkiye rotasının son durağı olarak İzmir’e geldi.
Farklı kültürlerle tanışmayı, çocuklarına yeni yaşam deneyimleri sunmayı ve bisiklet kullanımını teşvik ederek ekolojik etkiyi azaltmayı hedeflediklerini belirten Ravanas ailesi, 10 ay sürecek tur kapsamında Tayland’a uçakla geçecek.
