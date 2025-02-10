Bitlis'te esrarengiz hareketlilik: Tonlarca toprak fışkırdı

Daha önce bölgede hidrojen sülfür ölçümleri yaptığını ifade eden Önen, zehirli gaz çıkışlarına da tanıklık ettiğini söyledi. Önen, "Eğer bu durum yer altındaki gazların birikimi ve ani çıkışıyla ilişkiliyse, bölgeden derhal uzaklaşılmalı ve yetkililere haber verilmelidir. Çıkış yapan gazlar arasında hidrojen sülfür veya karbondioksit gibi gazların bulunması muhtemeldir. Bu gazların ani yoğun bir şekilde yüzeye çıkışı, solunum sistemi başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde riskler oluşturabilir" diye konuştu.