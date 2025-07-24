Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu

Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos ayının ilk haftasında görülen Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisinde olduğunu dile getiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, “Eyyam-ı bahur halk arasında cehennem sıcakları, çöl sıcakları, Afrika sıcakları da deniyor. Bu dönem kara, deniz ve okyanusların ısındığı, Kuzey Yarım kürenin en sıcak günlerine karşılık geliyor. Türkiye bu dönemde hem kuzey Afrika kaynaklı çöl sıcaklıkları, hem de muson alçak basıncının ve onunla bağlantılı bir alt atmosfer sıcak hava dilinin, kuzeybatıya doğru ilerlemesinin bir sonucu olarak Arabistan, İran ve Orta Doğu kaynaklı çok sıcak tropikal hava kütlelerini taşıdığı ardışık, çok sıcak ve bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkileniyor" dedi.