Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da denizin çekilmesiyle birlikte Tavşan Adası’na uzanan 3 bin 500 yıllık antik ''Kral Yolu'' ortaya çıktı. Myndos Antik Kenti’nin bir parçası olan ve yılın bu zamanlarında büyüleyici görüntüler sunan tarihi yol, havadan görüntülendi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, her yıl mart ayı başlarında yaşanan ve bölge sakinleri tarafından heyecanla beklenen doğa olayı gerçekleşti. Gümüşlük Koyu'nda deniz suyunun metrelerce çekilmesiyle, su altında kalan tarihi sur yolları gün yüzüne çıktı.
Tavşan Adası’na antik geçiş
Halk arasında "Kral Yolu" olarak bilinen ve antik Myndos kentine giden bu tarihi yol, Gümüşlük sahilinden Tavşan Adası’na kadar uzanıyor. 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan taş döşeli yol, denizin sığlaşmasıyla birlikte ziyaretçilere suyun üzerinden adaya yürüme imkanı tanıyor.
Turist akınına uğradı
Doğa olayının duyulmasıyla birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turist Gümüşlük Koyu’na akın etti. Bazı vatandaşlar antik taşlar üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirirken, bazılarının ise çekilen suların etrafında kano yaparak bu eşsiz manzaranın tadını çıkardığı görüldü.
Bölgeyi ilk kez ziyaret eden Ezgi E., yaşadığı hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Deniz çekildiğinde Kral Yolu’nun ortaya çıktığını yeni öğrendim. Bayağı etkileyici, böyle tarihi bir dokuya sahip bölgede olmak çok güzel. Bu manzarayı izlemek çok rahatlatıcı ve keyif verici."