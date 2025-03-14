Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı
Türkiye'nin yaz turizmi denince akla gelen ilk noktalarından Bodrum'da gelinlikli bir genç kızın elinde "Koca aranıyor, mümkünse zengin" yazısıyla yol kenarında beklediği anlar olay oldu.
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tepecik Mahallesi'nden yaşanan garip olay herkesi şaşırttı.
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Bir genç kadın üzerinde gelinliği elinde ise "Koca Aranıyor Mümkünse Zengin" yazılı bir kağıtla yol kenarındaydı.
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Neyzen Tevfik Caddesi'nde yaşanan olayda yoldan geçen hem yayaların hem de araç sürücülerine şaşkınlık yaratan olayın aslı ise sonradan ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre elinde "Koca aranıyor, mümkünse zengin" yazılı kağıt, üzerinde gelinlikle herkesi şaşırtmayı başaran genç kadın aslında bir gelinlik markasının tanıtımını yapıyordu.
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