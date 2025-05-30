Bodrum'da suya indirilen süper lüks yatın fiyatı ağızları açık bıraktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde üretilen 50 metre uzunluğunda süper lüks yat, törenle suya indirildi. ''Legasea'' isimli yatın fiyatı ise dudak uçuklattı.
Kaynak: DHA
İçmeler mevkisinde bulunan firma tarafından 50 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde 1,2 milyar lira değerinde olan 'Legasea' isimli süper lüks yatın üretimi geçen günlerde tamamlandı.
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4 güverteden oluşan 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabin bulunan Legasea için firmanın tersanesinde denize indirme töreni düzenlendi.
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Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, STK temsilcileri, firma yetkilileri, sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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Yat, sirenlerle denize indirilirken, çevredekiler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Tersane yakınlarına açılan lüks yattan mavi-beyaz balonlar göğe bırakıldı. O anlar güzel görüntüler oluşturdu.
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