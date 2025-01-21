Bolu Kartalkaya’daki kayak otelinde yangın faciası: Ölü sayısı 66'ya yükseldi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.
Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.
İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.
Yangının çıktığı alanda sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapıldı.
CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ
Facianın ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan taraftan gerçekleşti. Savcılarımız ve bilirkişi heyeti çalışmalarına başladı. Tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an gözaltı yok. İdari soruşturma olarak çalışmayı biz yapıyoruz. Bunların tamamı incelenecek. Kim ise buna vesile olan, hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak."