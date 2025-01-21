Bolu Kartalkaya’daki kayak otelinde yangın faciası: Ölü sayısı 66'ya yükseldi

CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ

Facianın ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan taraftan gerçekleşti. Savcılarımız ve bilirkişi heyeti çalışmalarına başladı. Tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an gözaltı yok. İdari soruşturma olarak çalışmayı biz yapıyoruz. Bunların tamamı incelenecek. Kim ise buna vesile olan, hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak."