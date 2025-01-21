Bolu Kartalkaya’daki kayak otelinde yangın faciası: Ölü sayısı artıyor!
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı açıklandı. Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.
Kaynak: DHA / İHA
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu otelde yangın çıktı.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.
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