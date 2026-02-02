''Boşuna uğraşma'' dediler, inat edip ''kırmızı altın'' üretmeyi başardı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir çiftçi, ''Burada yetişmez'' diyenlere kulak asmadan dünyanın en pahalı bitkilerinden biri olan ve ''kırmızı altın'' olarak anılan safranı yetiştirmeyi başardı.
Kaynak: İHA
Genellikle yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yabani olarak yetişen salep ve iklim seçiciliğiyle bilinen safran, bu kez Yüksekova'nın uçsuz bucaksız ovasında hayat buldu.
52 yaşındaki tecrübeli çiftçi Kerim Erişmiş, iki yıl önce çevresinden gelen "Boşuna uğraşma, bu iklimde bu ürünler tutmaz, başaramayacaksın" diyenlere kulaklarını tıkadı ve tarlasını bir inovasyon merkezine dönüştürdü.
Erişmiş'in 20 yıllık çiftçilik tecrübesini sabırla harmanladığı deneme süreci, geçtiğimiz günlerde muazzam bir sonuç verdi.
İlk hasadını başarıyla gerçekleştiren Erişmiş, şimdi kendi elleriyle topladığı safranları demliyor, saleplerini pişiriyor.
