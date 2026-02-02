''Boşuna uğraşma'' dediler, inat edip ''kırmızı altın'' üretmeyi başardı

52 yaşındaki tecrübeli çiftçi Kerim Erişmiş, iki yıl önce çevresinden gelen "Boşuna uğraşma, bu iklimde bu ürünler tutmaz, başaramayacaksın" diyenlere kulaklarını tıkadı ve tarlasını bir inovasyon merkezine dönüştürdü.