''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık: Dürbünle ziyaret ediliyor

“Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum”

Mezarlıkta anne, baba ve kardeşinin yattığını belirten Hüseyin Semih Terzi, yaşlılığı ve yola erişim zorluğu nedeniyle mezarları ziyaret edemediğini, dualarını dürbünle yapmak zorunda kaldığını ifade etti.