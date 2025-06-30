Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ sıcak havalarda doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların serinlemek için tercih ettiği turizm merkezinde gezintiye çıkan vatandaşlar boz ayı ve yavrusunun yemek arayışı görünce cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.