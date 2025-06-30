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Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı

Bursa Uludağ'da boz ayı yavrularıyla birlikte yiyecek ararken görüntülendi. Bir anda saldırıya geçena boz ayı, paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı - Resim: 1

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ sıcak havalarda doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların serinlemek için tercih ettiği turizm merkezinde gezintiye çıkan vatandaşlar boz ayı ve yavrusunun yemek arayışı görünce cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.

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Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı - Resim: 2

Fakat kendisine ışık tutulan ayı durumdan rahatsız olunca bir anda saldırıya geçti. 

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Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı - Resim: 3

Ayının üzerine geldiğini görenler hızla araca yönelip bölgeden uzaklaştı. 

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Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı - Resim: 4

Panik anları kameraya yansırken, yetkililer bu tür durumlarda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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