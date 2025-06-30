Boz ayı ailesiyle karşılaştı, canını zor kurtardı
Bursa Uludağ'da boz ayı yavrularıyla birlikte yiyecek ararken görüntülendi. Bir anda saldırıya geçena boz ayı, paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ sıcak havalarda doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların serinlemek için tercih ettiği turizm merkezinde gezintiye çıkan vatandaşlar boz ayı ve yavrusunun yemek arayışı görünce cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.
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Fakat kendisine ışık tutulan ayı durumdan rahatsız olunca bir anda saldırıya geçti.
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Ayının üzerine geldiğini görenler hızla araca yönelip bölgeden uzaklaştı.
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Panik anları kameraya yansırken, yetkililer bu tür durumlarda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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