  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bu akılalmaz görüntüler bugün Türkiye'de çekildi

Bu akılalmaz görüntüler bugün Türkiye'de çekildi: Gören Mars'a kar yağdı sanıyor

Sivas'ta bulunan kızıl görüntüsü ve doğal yapısı ile bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Kaynak: DHA
Bu akılalmaz görüntüler bugün Türkiye'de çekildi: Gören Mars'a kar yağdı sanıyor - Resim: 1

Sivas'ın Merkeze bağlı Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor. 

1 / 16
Bu akılalmaz görüntüler bugün Türkiye'de çekildi: Gören Mars'a kar yağdı sanıyor - Resim: 2

Coğrafya alanında çalışan bilim insanları tarafından yapı ve görünüm itibarıyla Mars yüzeyine benzetilen kayalıklar, yaz-kış doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

2 / 16
Bu akılalmaz görüntüler bugün Türkiye'de çekildi: Gören Mars'a kar yağdı sanıyor - Resim: 3

Yüzeyindeki farklı oluşumları ile dikkat çeken kayalıklar, aynı zamanda ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere yerkürenin tarihi hakkında rehberlik edebilecek özellikleri taşıyor. 

3 / 16
Bu akılalmaz görüntüler bugün Türkiye'de çekildi: Gören Mars'a kar yağdı sanıyor - Resim: 4

Yüzeyinde çamur ve kum taşlarının oluşturduğu kızıllık nedeniyle farklılık gösteren ve özellikle yaz aylarında meraklıların sıkça ziyaret ettiği kayalıklarda kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi. 

4 / 16