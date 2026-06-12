Bu da beyaz bal: Gören önce inanmıyor ama hem gerçek, hem doğal hem de şifa deposu!
Mersin'in 2 bin rakımlı Eğriçayır Yaylası'nda üretilen yüzde 100 doğal çiçek balı, kontrollü kristalleşme süreciyle 'beyaz bal'a dönüşüyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen, kremamsı yapısıyla özellikle bal sevmeyen çocukların ilgisini çeken bu özel ürün, gerçek balın en saf hallerinden birini sunuyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, arıların deniz seviyesinden başlayıp 2 bin rakımlı Eğriçayır Yaylası'na uzanan zorlu mesaisi bu yıl da ilginç ve şifalı bir ürüne dönüştü.
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Hasat edilen doğal çiçek ballarının belirli bir kısmının kontrollü işlemlerle kremamsı, beyaz bir yapıya dönüştürülmesiyle elde edilen "beyaz bal", hem lezzeti hem de yüzde 100 doğal yapısıyla dikkat çekiyor.
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Görünümü itibarıyla fındık kremasını veya beyaz çikolatayı andıran beyaz balın üretim süreci, sanılanın aksine tamamen kimyasal müdahaleden uzak, doğal yöntemlerle gerçekleşiyor.
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Uzman kimyager Duru Cingöz ve arıcı Celal Çay'ın laboratuvar ve saha verilerine dayanan açıklamalarına göre süreç şu şekilde işliyor:
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