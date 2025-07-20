Bu daha fragman! Yeni haftada sıcaklıklar daha da artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yeni haftada birçok ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
SICAK VE NEM BUNALTACAK
Afrika ve Basra’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek olan Türkiye’de hava sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında artacak. Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.
SAAT 11 İLE 16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Bu nedenle uzmanlar özellikle bu hafta saat 11 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanların bile bu saatlerde sokağa çıktığında mutlaka yanında su bulundurması ve şemsiye ile sokağa çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca aşırı nem nedeniyle insanların nefes almakta bile güçlük çekebeliceği uyarısı yapıldı.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...