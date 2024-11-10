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Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi

Antalya'da Tahtalı Dağı’nın zirvesinde kar yağışı etkili olurken, Konyaaltı ilçesinde ise bazı vatandaşlar denize girdi.

Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi - Resim: 1

Antalya’da aynı gün iki ayrı mevsim birden yaşandı.

Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.

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Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi - Resim: 2

Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

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Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi - Resim: 3

Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı’nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Yer yer kar yağışının olduğu zirvede zemin beyaza büründü.

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Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi - Resim: 4

KONYAALTI’NDA DENİZE GİRDİLER

Tahtalı’da kar yağarken, Konyaaltı’nda ise denize girenler oldu.

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