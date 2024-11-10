Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi

Antalya’da aynı gün iki ayrı mevsim birden yaşandı.

Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.