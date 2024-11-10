Bu fotoğraflar aynı şehirde çekildi: Hem kar yağışı, hem deniz keyfi
Antalya'da Tahtalı Dağı’nın zirvesinde kar yağışı etkili olurken, Konyaaltı ilçesinde ise bazı vatandaşlar denize girdi.
Antalya’da aynı gün iki ayrı mevsim birden yaşandı.
Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.
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Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
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Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı’nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı.
Yer yer kar yağışının olduğu zirvede zemin beyaza büründü.
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KONYAALTI’NDA DENİZE GİRDİLER
Tahtalı’da kar yağarken, Konyaaltı’nda ise denize girenler oldu.
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